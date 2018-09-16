Андрей Чернышёв предлагает сохранить существующий возраст выхода на пенсию для северян

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области Андрей Чернышёв внёс поправку к законопроекту об изменении пенсионной системы России. Он предлагает оставить прежним возраст выхода на пенсию для северян, сообщается на сайте газеты «Сибирский характер», основанной парламентарием.

Если поправку депутата примут, то возраст выхода на досрочную пенсию людям, работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, останется на уровне 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Официальный документ парламентарий направил 14 сентября заместителю председателя Государственной Думы, руководителю рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства Ольге Тимофеевой.

Напомним, в Госдуму летом внесли законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Начало повышения намечено на 2019 год. При этом в конце августа 2018 года президент РФ Владимир Путин высказал собственные предложения относительно этой реформы. Так, вместо увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет он предложил увеличить его только до 60 лет.​ Кроме того, право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей, согласно инициативе главы государства, получат многодетные матери. Госдума уже приняла в первом чтении президентский законопроект.

СПРАВКА:

Андрей Чернышёв был избран в Государственную Думу в сентябре 2016 года по одномандатному округу № 96, в который входит весь север Иркутской области. Это Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский, Киренск, Бодайбо, а также Братский, Усть-Илимский, Чунский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, Киренский, Катангский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы.