Андрей Чернышев провел встречу со студентами Братского университета

Братск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По приглашению ректора Братского государственного университета Ильи Ситова депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Андрей Чернышев провел встречу со студентами.

В рамках внутривузовского проекта «История успеха» парламентарий, являющийся выпускником БрГУ, рассказал собравшимся о своих студенческих буднях, о первых шагах в политике, привел немало поучительных примеров из личной жизни, сообщает пресс-служба «Единой России».

Студентов интересовали не только секреты успеха депутата на политическом поприще, но и его мнение по самым актуальным для братчан проблемам. За круглым столом обсудили вопросы экологии, дефицита медицинских кадров, высокой стоимости жилья.

Самой активной студентке Андрей Чернышев вручил книгу-альбом «Валентин Распутин. Дорога домой», являющуюся в настоящее время библиографической редкостью.

– Рад, что я стал первым гостем студенческого проекта. Полтора часа пролетели незаметно. Множество интересных и глубоких вопросов, шквал дельных предложений по развитию университета и Братска. Я даже стал иначе смотреть на нашу молодежь – с большей гордостью и уверенностью в завтрашнем дне. Признаюсь, получил огромный заряд энергии и позитива. Спасибо за приглашение, открытое и живое общение, – сказал Андрей Чернышев.

Завершая встречу, Андрей Чернышев поблагодарил аудиторию за приятное общение и пообещал студентам чаще бывать в родном вузе, с которым у него связано множество теплых и радостных воспоминаний.

Затем депутат посетил строительную площадку бассейна Братского университета. Необходимые коммуникации подведены, завершаются работы по устройству фундамента. Напомним, современное спортсооружение будет построено в рамках партийного проекта «Новая школа». В конце прошлого года «Единая Россия» предложила возобновить строительство бассейнов в вузах страны и выделить на эти цели 1 млрд рублей из федерального бюджета. Новые сооружения возведут в восьми вузах. В их число удалось включить и Братский университет.