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03.12.2019

Андрей Чернышев содействует привлечению медспециалистов в северные районы Приангарья

Братск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря поддержке Фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер» коллектив Братской районной больницы через год пополнится еще одним медицинским специалистом.

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», подписано очередное соглашение о выплате стипендии ординатору, который пройдет обучение в Иркутском государственном медицинском университете по специальности «Терапия».

Подписи под документом поставили исполнительный директор фонда, член братского политсовета партии «Единая Россия» Александр Дубровин и главный врач районной больницы Марина Середкина.

– Важно, что после освоения образовательной программы готовый специалист, которых у нас так не хватает, будет жить и работать в Братске. Программу привлечения медиков в северные территории Иркутской области мы обязательно будем продолжать. Решение проблемы нехватки врачей – приоритет для Фонда, – отметил депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Андрей Чернышев.

На подписании соглашения присутствовали врачи, которые уже прошли обучение при поддержке фонда и не первый год трудятся в районной больнице.

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