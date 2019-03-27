Андрей Чернышев выслушал обращения жителей Приангарья в ходе личного приема

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Андрей Чернышев провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. Коротко о наиболее актуальных обращениях. На приеме к Андрею Чернышеву обратился ветеран боевых действий, который просит оказать содействие в восстановлении льготного проезда на общественном транспорте. Дело в том, что до декабря 2015 года все участники боевых действий имели право на эту меру социальной поддержки. Но тогда было внесено изменение в регулирующее областное постановление, согласно которому льгота предоставляется ветеранам боевых действий, достигших пенсионного возраста. В адрес заместителя председателя правительства Иркутской области Валентины Вобликовой будет направлено депутатское обращение о восстановлении права льготного проезда для всех ветеранов боевых действий вне зависимости от возраста. «Мусорная» реформа сейчас волнует многих. Хорошо, что есть люди, которые готовы не только обсуждать этот непростой вопрос, но и что-то делать. С просьбой об оказании содействия в распространении успешного опыта по сбору, сортировке и переработке мусора обратился предприниматель из Шелеховского района. Общественнику была дана необходимая консультация, а также рекомендовано обратиться к региональному оператору по обращению с ТКО для заключения договора по передаче полномочий по сбору и утилизации бытового мусора. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей чернышев

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