Андрей Чернышев встретился с жителями Вихоревки

Вихоревка, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Андрей Чернышев провел встречу с жителями Вихоревки Братского района на площадке Детской школы искусств.

Неравнодушным горожанам Андрей Чернышев рассказал о своей работе в парламенте страны, базовых социальных законах, принятых в ходе текущей сессии, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Затем обсудили самые острые проблемы муниципалитета. Вихоревчане говорили о сложностях ремонта объектов жилого фонда, проблемах медобеспечения, программах переселения из аварийного жилья, получении высшего образования, интересовались мусорной реформой и так далее.

В завершении встречи Андрею Чернышеву торжественно вручили благодарственное письмо от коллектива городского ансамбля юных скрипачей за оказанную им помощь в организации поездки в Китай. Ребята взяли Гран-при международного юбилейного конкурса-фестиваля «Веселый ветер».

Затем вместе с главой города Николаем Дружининым депутат Госдумы посетил придомовые территории Вихоревки, где в этом году было проведено благоустройство в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».