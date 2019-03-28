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28.03.2019

Андрей Фоменко назначен руководителем службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Распоряжением губернатора Приангарья с 28 марта Андрей Фоменко назначен руководителем службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, Андрей Фоменко исполнял обязанности главы ведомства с 25 декабря 2018 года, когда с этого поста уволился Евгений Корниенко, руководивший службой с июня 2016 года.

СПРАВКА:

  • Андрей Фоменко с сентября 2016 года являлся первым заместителем руководителя службы по охране объектов культурного наследия. Он окончил Иркутский государственный университет, а также Байкальский государственный университет экономики и права. До этого работал в коммерческих структурах, а также Законодательном собрании региона.

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