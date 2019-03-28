|Политика
|28.03.2019
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Андрей Фоменко назначен руководителем службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
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Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Распоряжением губернатора Приангарья с 28 марта Андрей Фоменко назначен руководителем службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Напомним, Андрей Фоменко исполнял обязанности главы ведомства с 25 декабря 2018 года, когда с этого поста уволился Евгений Корниенко, руководивший службой с июня 2016 года.
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