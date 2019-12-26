Андрей Турчак: «Единая Россия» направила предложения и инициативы в соцсфере для послания президента

Москва, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах.

Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть их в послании президента, пишет пресс-служба партии. Об этом сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

– Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат, – сказал Андрей Турчак.

Он также отметил, что работа партии в 2020 году будет построена по трем ключевым направлениям – защита, забота и благополучие.

– Прошу всех коллег оценивать свою работу по этим ключевым направлениям, – заключил секретарь генсовета партии.