Андрей Турчак: «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч

Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, сообщает пресс-служба «Единой России». – Во время приема граждан в начале декабря председатель «Единой России» Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме – снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. «Единая Россия» провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому «Единая Россия» не поддержит эту инициативу, – подчеркнул Турчак. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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