Андрей Турчак: «Единая Россия» поставит задачи по реализации послания президента фракции в Госдуме

Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На следующей неделе «Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания президента, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной Думе.

Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сообщает пресс-служба «Единой России».

– «Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи для фракции «Единой России» в Государственной Думе. Финансовому блоку правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов», – отметил Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального.

– Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия» как партия Путина примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучена президентом, – заключил он.