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11.09.2018

Андрей Турчак: «Единая Россия» столкнулась с мощным и открытым противодействием со стороны администрации Иркутской области

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, говоря об итогах выборов в Законодательное собрание Иркутской области заявил, что партия готова работать со всеми конструктивными политическими силами. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На брифинге, посвященном итогам единого дня голосования, Андрей Турчак констатировал, что в Иркутской области, которую возглавляет губернатор-коммунист Сергей Левченко, партия столкнулась с мощным и открытым противодействием со стороны администрации региона.

– Тем не менее, по одномандатным округам кандидаты от «Единой России» смогли взять девять мандатов, так же, как и КПРФ, – подчеркнул секретарь Генсовета партии. – При этом в Иркутской области мы уже фиксируем обращения к нашей партии от других победителей с предложениями о взаимодействии и о создании коалиции с нашей фракцией. Мы, безусловно, готовы работать со всеми конструктивными силами в регионе.

Напомним, по предварительным итогам, за КПРФ проголосовали 33,9%, в пользу «Единой России» выбор сделали 27,8% избирателей, ЛДПР поддержали 15,8% избирателей, у «Справедливой России» – 7% голосов. КПРФ может отойти в Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва девять мандатов, «Единой России» – восемь. Ещё четыре мандата может получить ЛДПР, за «Справедливой Россией» ­– два. «Гражданская платформа», КПСС и партия «Родина» не смогли преодолеть 5-процентый порог для получения мест в парламенте по партспискам.

Иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают, что в регионе наступило время коалиций.

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