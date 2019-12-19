Андрей Турчак – о Конституции России

Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующая Конституция позволила России встать на путь стабильного развития. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

– Мы всецело поддерживаем президента в том, что нам нужна не новая Конституция, а реализация тех фундаментальных вещей, которые закреплены в действующем документе. Отдельные изменения возможны, но для их внесения должны быть очень прочные основания, поддержанные большинством жителей России, – сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что именно перед людьми власть несёт ответственность за соблюдение тех принципов, которые закреплены в основном документе страны.

– Именно эти принципы позволили нашей стране пережить серьезные политические и социально-экономические преобразования, встать на путь стабильного развития, – заключил секретарь Генсовета партии.

Отметим, президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что Конституция – это живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества, но менять основную часть или принимать новый основной закон не нужно.

– Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, нa мой взгляд, является неприкосновенной, – сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин проводит в Центре международной торговли на Красной Пресне ежегодную большую пресс-конференцию. Нынешняя большая пресс-конференция – 15-я по счету. На нее зарегистрировались 1895 представителей СМИ. Практику проведения больших пресс-конференций Владимир Путин ввёл в 2001 году во время первого президентского срока.