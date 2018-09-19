Андрей Турчак поздравил с избранием спикеров парламентов Иркутской области и Хакасии

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поздравил Сергея Сокола с избранием на должность председателя Законодательного собрания Иркутской области и Владимира Штыгашева с переизбранием на пост председателя Верховного совета республики Хакасия.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», Андрей Турчак выразил уверенность, что на посту спикера регионального парламента Сергей Сокол объединит усилия для достижения главной цели – повышения благосостояния граждан. «Уверен, что как профессионал Сергей Сокол сумеет не только сохранить преемственность законотворческой работы и наладить плодотворное сотрудничество с исполнительной властью, но и настроить работу регионального парламента в интересах граждан», – сказал он.

Секретарь генсовета партии пожелал вновь избранному спикеру Заксобрания Иркутской области консолидировать работу всех партийных фракций. «Именно взвешенная и выверенная позиция партии по важным законопроектам, а также умение и желание искать компромиссы даже в самых непростых вопросах поможет объединить вокруг и другие политические силы», – подчеркнул он.

В своем поздравлении Владимиру Штыгашеву Андрей Турчак подчеркнул, что он является одним из самых опытных парламентариев и возглавляет республиканский парламент с 1992 года. «Это безусловно поможет Вам принимать мудрые и сдержанные решения», – сказал секретарь Генсовета Партии.

Вчера, 19 сентября, депутаты Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва на заседании сессии путем тайного голосования поддержали избрание председателем областного парламента Сергея Сокола. Его кандидатуру внес депутат Сергей Брилка. За избрание Сергея Сокола председателем Законодательного собрания проголосовало 23 депутата.

В этот же день на первой сессии нового состава Верховного совета республики Хакасия депутаты переизбрали на пост спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева. Его кандидатуру поддержал 31 парламентарий.