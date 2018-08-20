Андрей Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов

Москва, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил отменить все пенсионные преференции для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. С таким заявлением он выступил на совместном заседании Генерального совета партии и Совета руководителей фракций «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

– Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы представляющие нашу партию, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации, и депутата Государственной Думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции, – заявил он, подводя итоги совместного заседания Генерального совета партии и Совета руководителей фракций «Единой России».

Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что депутаты Госдумы и сенаторы «должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан Российской Федерации порядке».

– Это предложение вошло в текст сегодняшнего итогового документа. Данная норма, я считаю, должна заработать уже с 1 января 2019 года, – добавил он, заметив, что для граждан это вопрос справедливости.

Андрей Турчак также обратил внимание на то, что ничто так не вызывает раздражения и неприятие у людей, как вопросы несправедливости.

– Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил Андрей Турчак.

С начала июля «Единая Россия» провела более 400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в регионах с участием более 30 тысяч граждан, коллег-однопартийцев, экспертов, общественных организаций. Сотни тысяч граждан смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами ЕР всех уровней и членами Совета Федерации. По итогам обсуждения поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике.