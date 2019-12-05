Андрей Турчак: проектный офис «Единой России» распространит практики народного бюджетирования во всех регионах

Москва, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Особое внимание «Единой России» нужно уделить участию людей в принятии решений по распределению бюджетных средств на местах. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета по итогам 19-го съезда партии.

– Эти механизмы народного бюджета или инициативного бюджетирования уже работают в целом ряде наших регионов. Проектный офис проанализирует эти практики, выявит лучшие и распространит их в обязательном порядке во всех регионах, – сказал Андрей Турчак.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, он подчеркнул, что бюджет «наполняется нашими гражданами, партия должна создать механизм участия по его эффективному распределению».

– Именно такая открытость «Единой России», полезность и возможности, которые она создает для людей, определяет уровень доверия к партии, – заключил секретарь Генсовета ЕР.