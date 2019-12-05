Андрей Турчак: проектный офис обеспечит работу по формированию народной программы «Единой России»

Москва, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проектный офис «Единой России» будет обеспечивать работу по формированию народной предвыборной программы партии. Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета по итогам 19-го съезда.

– Соавторами этой программы наравне со специалистами и экспертами должен стать каждый житель Российской Федерации. Все те, у кого есть свои здравые предложения, идеи и запросы. Как сказал на съезде председатель нашей партии, программа должна быть народной, – подчеркнул Андрей Турчак.

Он также напомнил, что работу по формированию программы и программную комиссию возглавит председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.