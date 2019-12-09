Андрей Турчак: решение WADA в отношении России несправедливо, но ожидаемо

Москва, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение WADA и новые санкции в отношении России – это несправедливое, но, к сожалению, ожидаемое решение. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, пишет пресс-служба партии.

– Решение WADA и новые санкции в отношении России – это несправедливое, но, к сожалению, ожидаемое решение. Соблазн устранить сильного конкурента, используя политическую конъюнктуру, снова оказался сильнее совести и здравого смысла. В результате пострадают все – ведь отсутствие ключевых претендентов на медали (а Россия именно таковым и является) подрывает престиж международных соревнований и заставляет сомневаться в честности их результатов. Вдумайтесь, каково это – выиграть золотую медаль, зная, что твой главный соперник просто не выступал? – сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что Россия была и будет великой спортивной державой.

– Мы это все уже проходили, и не раз – и коллективную ответственность, и попытки изолировать нас от мирового спорта. Предлоги для наказания всегда разные, но результат всегда один: временная победа в отсутствие лидера. Глобально это ничего не меняет. Россия была и будет великой спортивной державой. И этого у нашей страны никаким спортивным бюрократам не отнять, – заключил секретарь генсовета партии.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, сообщает пресс-служба WADA.