Ангарчане обратятся на прямую линию президента по вопросам коррупции, связанной с заменой лифтов в многоквартирных домах города

Ангарск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Ангарске 19 июня начался сбор подписей граждан под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко в связи с утратой доверия.

Это связано с коррупционной темой, развернувшейся вокруг компании «Звезда», аффилированной с окружением губернатора, по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Ангарска. Под обращением намерены поставить подписи жильцы, пострадавшие от действий «Звезды». Инициативная группа граждан собирается дозвониться на прямую линию, которую Владимир Путин проводит 20 июня 2019 года. Об этом сообщил депутат думы Ангарского городского округа Александр Куранов.

Напомним, ООО «Звезда», не имеющее опыта работы в сфере капитального ремонта и замены лифтов, в 2018 году получило контракт от Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области на выполнение этих видов работ на сумму около 500 млн рублей. Компания допустила грубейшие нарушения по качеству и срокам установки лифтов. В Ангарске вовремя не были сданы в эксплуатацию все 100 лифтов, подлежавших замене. Несмотря на истечение срока договора 1 декабря 2018 года, до сих пор оборудование в ряде домов Ангарска не имеет официального разрешения на ввод в эксплуатацию.

Компания «Звезда» имеет прямую связь с губернатором Сергеем Левченко. Единственным ее собственником является Андрей Ядришников, по совместительству возглавляющий юридический отдел ЗАО «Стальконструкция», принадлежащего семье губернатора. Заместителем генерального директора компании является официальный помощник депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко.

Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту предоставления ООО «Звезда» в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложных документов, что обеспечило участие компании в предварительном отборе подрядных организаций для выполнения работ по замене лифтового оборудования. Кроме того, расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Звезда» и ООО «Могилевлифтмаш-Усолье», в результате которого была необоснованно завышена стоимость лифтового оборудования и увеличен гарантийный срок эксплуатации лифтов с 18 месяцев до 5 лет.

Выявлен также ряд нарушений, связанных с завышением затрат на пусконаладочные работы, что привело к необоснованному расходованию миллионов рублей из средств Фонда капремонта.

Еще одно уголовное дело в отношении ООО «Звезда» связано с ограничением конкуренции путем заключения между участниками тендеров по замене лифтов картельного соглашения, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Жители Ангарска и депутаты муниципальной думы неоднократно обращались к губернатору Сергею Левченко с просьбой помочь в решении проблем, возникших по вине ООО «Звезда», затянувшей сроки установки и ввода лифтового оборудования в эксплуатацию, из-за чего люди оказались без лифтов на полгода и более. Однако он заявлял, что в действиях компании не усматривает нарушений.

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представляющие Ангарск – Андрей Левченко, Сергей Бренюк и др. – также стали на сторону подрядчика. Они заблокировали предложение о проведении депутатского расследования по делу «Звезды», настояв на парламентском запросе, итогом которого стало заявление правительства Иркутской области о том, что в действиях подрядчика нарушения не усматриваются.