Ангарские сторонники «Единой России» провели акцию «Доброе кино»

Ангарск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 11 декабря прошла акция «Доброе кино». Организатором мероприятия выступили сторонники Ангарского местного отделения партии «Единая Россия» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив, Областного совета женщин, Ассоциации родителей детей инвалидов, Ангарской общественной организации «Большая семья» и организации «Родители Сибири».

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, в кинотеатре «Родина» в рамках акции состоялся бесплатный просмотр мультфильма «Холодное сердце 2». Дети-инвалиды, дети из многодетных семей, а также из областного детского дома, специальной (коррекционной) школы-интернат №1 присутствовали на показе картины. Около 300 детей смогли стать участниками акции.

– Очень хорошая акция для детей. Добрые фильмы окрыляют, вселяют надежду и помогают верить в лучшее. Нам приятно, что в преддверии новогодних праздников мы нашим деткам подарили частичку радости и много улыбок, – прокомментировала председатель совета сторонников Иркутского регионального отделения партии Татьяна Семейкина.