Анна Щёкина вступит в должность мэра Усть-Илимска 11 апреля

Усть-Илимск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Инаугурация избранного мэра Усть-Илимска Анны Щёкиной состоится 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В соответствии со статьей 32 Устава Усть-Илимска полномочия мэра города начинаются со дня его официального вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного мэра города. Мэр города вступает в должность с момента принесения торжественной присяги.

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов городской думы, Почетных граждан и ветеранов Усть-Илимска, представителей общественности, председателя Избирательной комиссии города, и по приглашению – председателя суда, прокурора, депутатов Законодательного собрания Иркутской области, должностных лиц правительства Иркутской области не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования итогов муниципальных выборов.

Сейчас завершается рассылка приглашений, говорят в администрации Усть-Илимска.

Напомним, 24 марта в Усть-Илимске состоялись выборы главы администрации. Предыдущий мэр Вакиль Тулубаев досрочно прекратил полномочия в связи с тем, что его годовые отчеты дважды были признаны депутатами местной думы неудовлетворительными. Победу на выборах с 44,4% голосов одержала домохозяйка Анна Щекина, обошедшая главного претендента – единоросса, выходца из ФСБ, председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина.