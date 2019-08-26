Антибюрократическую учительскую инициативу обсудили сторонники «Единой России» с учителями в Иркутской области

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание в формате региональной дискуссии на тему: «Антибюрократическая учительская инициатива» провели партийцы и сторонники «Единой России» на площадке регионального исполкома партии 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.

В дискуссии приняли участие учителя, представители родительского сообщества и института развития образования Иркутской области, преподаватели Байкальского госуниверситета.

Цель дискуссии – дать возможность педагогам и другим заинтересованным в этом вопросе людям высказать свое мнение о том, как освободить современную общеобразовательную школу от лишних бюрократических процедур.

Член регионального политсовета партии, председатель Иркутского регионального совета сторонников «Единой России» Татьяна Семейкина считает, что учителей нужно разгрузить от того объема бюрократической работы, который сегодня приходится выполнять учителям в ущерб учебному процессу.

– Понятно, что учительская работа требует заполнения определенных бумаг – это и поурочное планирование, и журнал с оценками, анализ успеваемости, но, кроме этого, очень много документов учителям приходится заполнять, которые, по сути, не нужны. Вместо заполнения кучи ненужных документов, я считаю, мы должны дать возможность учителю больше времени проводить с учениками, узнавать дополнительную интересную информацию, полезную для уроков, – в своем докладе озвучила Татьяна Семейкина.

Во время дискуссии от участников встречи прозвучало интересное предложение включить в перечень партийных проектов «Единой России» отдельный проект, который будет направлен на техническое оснащение общеобразовательных учреждений для осуществления ими на электронный документооборот. Кроме того, в рамках предполагаемого партпроекта необходимо провести обучение педагогического состава школ правилам ведения электронного документооборота. По мнению участников дискуссии, переход на электронный документооборот уменьшит бюрократическую нагрузку учителей.

Результатом проведенной дискуссии стал сформированный проект резолюции, а кроме того, лучших спикеров мероприятия особо отметили. Их предложения организаторы дискуссии направят для изучения в Москву.