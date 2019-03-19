Антикоррупционную комиссию при губернаторе Иркутской области введут в рамки

Иркутская область, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект, которым комиссия по координации антикоррупционной работы в Иркутской области исключается из числа структур, участвующих в рассмотрении результатов проверок достоверности деклараций о доходах муниципальных служащих и депутатов, принят в первом чтении на сессии Заксобрания 20 марта. Напомним , комиссия была создана в региональном правительстве при губернаторе в октябре 2015 года. Результатом ее работы стали многочисленные требования со стороны губернатора к муниципальным депутатам и главам МО об отставках в связи с погрешностями в их декларациях о доходах, расходах и имуществе. Законопроект, внесенный областной прокуратурой, звучит несколько громоздко: «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Однако суть его проста – ввести более четкие временные границы при анализе имущественных деклараций муниципальных служащих и депутатов. А также – привести в соответствие с законодательством функционал региональной антикоррупционной комиссии при губернаторе. Как сообщил заместитель прокурора Иркутской области Вячеслав Бабенко на сессии ЗС, предлагаемые изменения к областному закону сформированы на основе практики его применения: - Нами выявлено, что не все вопросы в нем урегулированы в полном объеме. В связи с этим предлагается дополнить статьи 4, 5, 7 Закона Иркутской области от 7.11.2017 года №73ОЗ нормами, устанавливающими сроки для принятия решений о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и имуществе. В статье 4 предлагается уточнить, что решения о проверке сведений принимаются не позднее 14 календарных дней с момента поступления соответствующей информации. В статье 5 предлагается предусмотреть необходимость информировать в 20-дневный срок орган, направивший информацию, о результатах ее рассмотрения. В статье 7 – установить срок, в течение которого губернатором области направляется заявление в орган местного самоуправления или в суд (30-дневный срок с момента принятия соответствующего решения). Также проектом закона предлагается исключить участие комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области из процесса рассмотрения результата проверки достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе. Участие комиссии в рассмотрении губернатором результатов таких проверок действующим законодательством не предусмотрено, отметил заместитель прокурора области. В результате принятия этой поправки пробела в законодательстве не возникает. Согласно статье 4 закона Иркутской области проверка сведений осуществляется уполномоченным органом по решению губернатора области, уточнил Бабенко. - Мы готовы продолжить работу над законопроектом с учетом замечаний, высказанных губернатором и правовым управлением Законодательного собрания, - акцентировал зампрокурора области и попросил принять закон в первом чтении. Депутат ЗС Андрей Левченко от лица фракции КПРФ высказал мнение, что областную антикоррупционную комиссию не следует исключать из числа тех, кто рассматривает итоги проверок. - Данная комиссия является публичным органом, туда могут быть приглашены представители СМИ и общественности. Фактически при исключении комиссии прокуратурой предлагается ограничить получение информации жителями Иркутской области сведений о нарушениях в предоставлении информации о доходах и имуществе. Комиссия абсолютно правомочна, не нарушает никаких требований федерального и регионального законодательства, и может спокойно работать дальше. Она существует уже несколько лет и достаточно продуктивно работает, особенно в последний год, - подчеркнул Андрей Левченко. Он также сообщил, что фракция КПРФ приняла решение поддержать предложенный прокуратурой законопроект в первом чтении, но во втором будет настаивать на сохранении позиций антикоррупционной комиссии. Вячеслав Бабенко на это сообщил, что комиссия, согласно положению, является постоянно действующим координационным органом при высшем должностном лице субъекта РФ. Основная ее задача – координация действий высшего исполнительного органа власти, органов местного самоуправления и т.д. по противодействию коррупции. Участие комиссии в рассмотрении итогов проверок действующим законодательством не предусмотрено. - При этом в полномочия губернатора области входит поручение данных проверок специальному органу, которым может быть, в частности, управление по противодействию коррупции, - отметил Бабенко. Вице-спикер ЗС Александр Ведерников отметил, что комиссия имеет право совещательного голоса, но высшее должностное лицо (губернатор) отвечает за результаты этих проверок и принятие окончательного решения. - Высшее должностное лицо может создать сколько угодно совещательных органов, которые помогут, в том числе, и публично осветить результаты проверок. Но почему мы должны законом прописывать какой-то совещательный орган? Пусть это будет прописано подзаконными актами. Губернатор создает любые совещательные органы. Закон не требует прописывать совещательное участие комиссии в принятии решения губернатором, - акцентировал вице-спикер. Депутат Сергей Бренюк (КПРФ) предложил вернуться к этому вопросу при рассмотрении законопроекта во втором чтении, но заявил, что в четверти регионов РФ такие комиссии существуют и за ними закреплены полномочия, как в Иркутской области. Андрей Левченко следом сослался на указ президента РФ от 15 июля 2015 года №364 о том, что главам регионов рекомендовано создать комиссии по координации работы по противодействию коррупции. - Это не совещательный орган, а координационный, и он должен быть прописан в законе, - заявил Андрей Левченко. Александр Ведерников напомнил, что речь идет конкретно об участии в рассмотрении результатов проверок, и предложил не использовать лозунги и ссылки на указы президента – в предложении прокуратуры указывается одна-единственная функция, и не более. В итоге депутаты приняли законопроект прокуратуры в первом чтении. Предельный срок для подачи поправок ко второму – 5 апреля. 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