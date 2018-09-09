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10.09.2018

Антон Красноштанов лидирует на выборах в Заксобрание Приангарья

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по одномандатному избирательному округу №3 (Иркутск), по предварительным данным (на 1:53 иркутского времени), лидирует генеральный директор ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой» Антон КрасноштановЕдиная Россия»). За него проголосовали 9132 человек.

От него отстает заместитель генерального директора ООО «СМ-Комплект» Сергей Банько (КПРФ), пока что набравший 6648 голосов. На третьем месте предварительно пенсионер Игорь Зуев (Справедливая Россия), за которого проголосовали 2397 избирателей.

Кроме того, начальник отдела по социальной политике и культуре администрации Ушаковского муниципального образования Светлана Любенкова (ЛДПР) набрала 1716 голосов, домохозяин Николай Андреев (Гражданская Платформа) – 453, безработный Владимир Кустов (КПСС) – 276 голосов.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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