Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Антон Логашов претендует на пост мэра Иркутска. Он сдал документы в конкурсную комиссию утром 17 апреля и стал двенадцатым претендентом на эту должность. Об этом Телеинформу рассказал источник в думе.

Юбилейным десятым участником предвыборной гонки стал генеральный директор «Иркутского завода котельного оборудования» и заместитель председателя правозащитной общественной организации «За граждан» Владимир Друзь.

Одиннадцатым кандидатом в мэры Иркутска стал генеральный директор охранного агентства «Наследие» и атаман РКСО «Сокол» Станислав Галашин.

Ранее Телеинформ писал, что на пост градоначальника по данным на вечер 16 апреля претендует девять кандидатов. К концу дня документы в конкурсную комиссию сдали главбух «Мидасстроя» Анна Кондрашова и начальник юридического отдела ИП Ештокин Надежда Наджафова.

Также напомним, 17 апреля состоится заседание комиссии, на котором будет принято решение о регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Иркутска всех претендентов, подавших документы до 16 апреля включительно. Решение по сегодняшним заявителям будет принято во вторник, 21 апреля.

Также напомним, днем 16 апреля документы в комиссию подали еще два кандидата в мэры Иркутска. Седьмым претендентом стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев. Утром 16 апреля заявление подал бухгалтер городской поликлиники № 17 Андрей Арженевский.

Первым документы подал депутат думы города Виталий Матвийчук. Затем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев. Третьим кандидатом стала временно неработающая Анна Романова.

Также напомним,15 апреля в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска подали документы сразу два претендента – Сергей Похабов и бывший вице-мэр города Дмитрий Разумов.

Конкурсная комиссия официально зарегистрировала Виталия Матвийчука и Антона Егерева.