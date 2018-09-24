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25.09.2018

Аппарат Заксобрания Приангарья возглавила Ирина Леньшина

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Руководителем аппарата Законодательного собрания Иркутской области назначена Ирина Леньшина. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе областного парламента.

Ранее возглавлявший аппарат ЗС Дмитрий Авдеев стал заместителем руководителя аппарата.

Напомним, Ирина Леньшина с 2008 года была главой управления пресс-службы и информации аппарата губернатора Иркутской области, в том числе была первым замруководителя аппарата губернатора Сергея Ерощенко. С 2015 года являлась советником мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. В 2018 году работала в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

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