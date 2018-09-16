|Политика
|17.09.2018
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Арбитражный суд Приангарья частично поддержал иск министерства по молодежной политике региона против КСП
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Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области частично поддержал иск министерства по молодежной политике региона против Контрольно-счетной палаты Приангарья.
Напомним, КСП Иркутской области провела проверку деятельности министерства и обнаружила многочисленные нарушения, связанные с организацией и проведением лагеря «Байкал-2020». Представители правительства Иркутской области сразу заявили о намерении оспорить выводы аудиторов в суде.
Согласно опубликованной на сайте суда резолюции от 14 сентября, арбитраж постановил
Признать недействительными подпункт 2.1 пункта 2 и подпункт 3.1 пункта 3 представления КСП как несоответствующие действующему законодательству.
Также недействительной признана фраза в постановлении КСП: «Исключить из технического задания к аукционной документации ограничение места проведения лагеря (Ольхонский район), а также необоснованных требований, не связанных с эффективностью реализации мероприятия».
В удовлетворении остальной части заявленных министерством требований отказано.
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