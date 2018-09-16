ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
17.09.2018

Арбитражный суд Приангарья частично поддержал иск министерства по молодежной политике региона против КСП

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области частично поддержал иск министерства по молодежной политике региона против Контрольно-счетной палаты Приангарья.

Напомним, КСП Иркутской области провела проверку деятельности министерства и обнаружила многочисленные нарушения, связанные с организацией и проведением лагеря «Байкал-2020». Представители правительства Иркутской области сразу заявили о намерении оспорить выводы аудиторов в суде.

Согласно опубликованной на сайте суда резолюции от 14 сентября, арбитраж постановил

Признать недействительными подпункт 2.1 пункта 2 и подпункт 3.1 пункта 3 представления КСП как несоответствующие действующему законодательству.

Также недействительной признана фраза в постановлении КСП: «Исключить из технического задания к аукционной документации ограничение места проведения лагеря (Ольхонский район), а также необоснованных требований, не связанных с эффективностью реализации мероприятия».

В удовлетворении остальной части заявленных министерством требований отказано.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске