Арбитражный суд Приангарья частично поддержал иск министерства по молодежной политике региона против КСП

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области частично поддержал иск министерства по молодежной политике региона против Контрольно-счетной палаты Приангарья.

Напомним, КСП Иркутской области провела проверку деятельности министерства и обнаружила многочисленные нарушения, связанные с организацией и проведением лагеря «Байкал-2020». Представители правительства Иркутской области сразу заявили о намерении оспорить выводы аудиторов в суде.

Согласно опубликованной на сайте суда резолюции от 14 сентября, арбитраж постановил

Признать недействительными подпункт 2.1 пункта 2 и подпункт 3.1 пункта 3 представления КСП как несоответствующие действующему законодательству.

Также недействительной признана фраза в постановлении КСП: «Исключить из технического задания к аукционной документации ограничение места проведения лагеря (Ольхонский район), а также необоснованных требований, не связанных с эффективностью реализации мероприятия».

В удовлетворении остальной части заявленных министерством требований отказано.