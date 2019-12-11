Артем Лобков: рейды «Народного контроля» находят положительный отклик у жителей Иркутской области

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги мониторинга весового оборудования в Иркутской области подвели участники проекта «Народный контроль» в рамках рабочего совещания под руководством регионального координатора партпроекта, депутата областного парламента Артема Лобкова.

Всего за две недели партийцами, молодогвардейцами и сторонниками партии «Единая Россия» в Иркутской области был проведен мониторинг весового оборудования в 114 торговых точках, проверено более 140 весов, сообщает пресс-служба реготделения партии. Рейды прошли в Иркутске, Киренске, Саянске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Братске, Черемхове, а также в Заларинском и Усть-Илимском районах.

В ходе мониторинга активисты партпроекта «Народный контроль» выявили и зафиксировали 76 нарушений эксплуатации весового оборудования, таких как просрочка даты последней поверки, несоответствие дат поверки на голограмме и в сертификате поверки, отсутствие паспорта весов. Не обнаружено нарушений в торговых точках Заларинского и Усть-Илимского районов и Братска. Максимальное число нарушений правил эксплуатации весового оборудования зафиксировано в Иркутске, Усть-Илимске и Черемхове. Итоги проведенного мониторинга весового оборудования общественный совета партпроекта «Народный контроль» направит в Росстандарт.

Артем Лобков отметил, что жители Приангарья положительно оценили проведенный активистами «Народного контроля» мониторинг.

– По итогам проведенных активистами «Народного контроля» рейдов контроля весового оборудования, важным считаю положительный отклик жителей области: в местные отделения Партии стали поступать обращения от жителей городов и поселков с просьбой провести проверку в конкретных магазинах и павильонах. Некоторые индивидуальные предприниматели, владельцы небольших торговых точек, только во время рейдов узнали об обязанности проводить ежегодную поверку весов. Для них рейд стал разъяснительным. Данная акция показала свою востребованность, думаю, в Иркутской области она станет регулярной, – заключил региональный координатор партпроекта.

Напомним, мониторинг весового оборудования в Иркутской области проходил с 25 ноября по 8 декабря включительно в рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия».