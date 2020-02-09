Ассоциации муниципальных образований Иркутской области предложили выдвинуть единую кандидатуру на пост мэра Иркутска

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ассоциация муниципальных образований Иркутской области может выдвинуть своего единого кандидата на пост мэра областного центра, выборы которого будут проходить в марте 2020 года. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил во время открытия заседания организации с участием полпреда президента России Сергея Меняйло.

– Я готов от вашей ассоциации принять единого кандидата, который бы смотрел на вопросы как человек знающий, опытный, со своим подходом к задачам в Иркутске. Пожалуйста, я готов рассмотреть варианты, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, в марте 2020 года истекают полномочия ныне действующего мэра Дмитрия Бердникова. С этого года выбирать градоначальника будут по новой схеме. Поправки в Устав Иркутска, касающиеся процедуры выборов мэра, приняли 30 января 2020 года на заседании думы города без обсуждения. В соответствии с областным законодательством в Устав города внесли изменения относительно самой процедуры выборов мэра. В частности, теперь депутаты будут выбирать градоначальника сроком на пять лет из числа кандидатов, утверждённых специальной конкурсной комиссией. В её состав будут входить представители думы Иркутска и губернатора Иркутской области.

Сейчас дума Иркутска разрабатывает и утверждает порядок и условия проведения конкурса на должность мэра и численность конкурсной комиссии, назначает половину членов комиссии. Дума Иркутска активно ведёт подготовку Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы областного центра. Сообщалось, что к февралю 2020 года документ будет готов. Ранее в сети также появился предварительный проект документа.

Напомним, 18 сентября 2019 года на сессии Заксобрания был принят проект закона «О внесении изменения в часть 1(1) статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», внесенный депутатами Дмитрием Тютриным (ЛДПР) и Андреем Андреевым (КПРФ). Уже 20 сентября он был подписан губернатором и опубликован.