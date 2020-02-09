Ассоциация муниципальных образований Иркутской области переизбрала председателем Вадима Семенова

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 10 февраля прошло общее собрание, на котором было решено переизбрать мэра Черемхово Вадима Семенова председателем АМО на новый трехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба ЗС Иркутской области.

Напомним, Вадим Семенов занимает этот пост с января 2011 года. Председатель регионального парламента Сергей Сокол поздравил его с продлением полномочий, поблагодарил за проделанную работу и конструктивное взаимодействие с Законодательным собранием региона. Также он заверил, что поддержка муниципальных образований региона – приоритет в работе областного парламента, и она будет усиливаться.

Участие в заседании также приняли полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Всего в зале присутствовало около 170 представителей муниципальных образований региона.

– Ассоциация – это практически единственная экспертная площадка, где формируется консолидированная позиция муниципалитетов по ключевым направлениям жизни региона, особенно в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений, – сказал Сергей Сокол.

Спикер также отметил, что Ассоциация дает экспертное заключение на все законопроекты, касающиеся муниципальных образований. Только в 2019 году по заключению этой некоммерческой организации с учетом замечаний ОМСУ было принято 96 нормативных правовых актов Иркутской области.

Обозначая перспективы дальнейшей работы, Сергей Сокол сообщил, что одна из первоочередных задач – решение вопроса о выделении из областного бюджета средств на разработку проектно-сметной документации для ремонта и строительства социальных объектов в муниципалитетах Приангарья. Сейчас эти расходы территории должны осуществлять самостоятельно, но из-за дефицита местных бюджетов не могут этого сделать, что тормозит начало строительства или ремонта.

В целом, как напомнил глава парламента, с начала работы третьего созыва Законодательного собрания для депутатов одной из главных задач стала перенастройка бюджетных отношений между областью и муниципальными образованиями.

– Мы начали работу с увеличения статьи расходов на сбалансированность бюджетов. В рамках корректировок на поддержку муниципалитетов в 2019 году мы добились выделения дополнительно миллиарда рублей, – сказал Сергей Сокол. – Нам и дальше предстоит работать в этом направлении. В идеале мы должны стремиться к тому, чтобы каждое муниципальное образование становилось более состоятельным в финансовом плане и имело дополнительные источники для исполнения своих полномочий.