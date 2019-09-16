Балаганск планирует сменить статус с городского на сельское поселение

Балаганский район, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил вопросы жизнедеятельности Балаганского района с мэром района Михаилом Кибановым, председателем думы посёлка Балаганск Михаилом Хрипко и депутатом думы Алексеем Вдовиным. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Одним из самых актуальных вопросов для посёлка Балаганск является смена статуса с городского поселения на сельское. По этому вопросу были организованы публичные слушания, на которых почти единогласно жители поддержали такое решение.

Также в посёлке имеются проблемы с объектами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, что приводит к коммунальным авариям. Кроме того, на встрече обсудили вопросы реализации проекта «Народные инициативы», в том числе необходимость претворять именно те инициативы, которые предложили сами жители.

Сокол отметил, что областной парламент готов содействовать в решении проблем района: «Мы ориентированы на то, чтобы все уровни власти работали слаженно, поэтому будем рассматривать все возможности, чтобы помочь органам местного самоуправления в решении имеющихся проблем, в том числе по разработке проектно-сметной документации на объекты, обеспечению сбалансированности бюджетов».