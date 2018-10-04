Баланс интересов политических сил соблюдается: Сергей Шишкин оценил трехлетие губернаторства Сергея Левченко

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подводить итоги трехлетнего губернаторства Сергея Левченко. Напомним, 2 октября 2015 года лидер иркутского обкома КПРФ вступил в эту должность, что запустило цепочку самых разных политических событий. Стиль руководства губернатора вполне устраивает региональную элиту, поскольку он не носит агрессивный характер, не связан с личными склоками и интересами. Это «фирменный знак» Сергея Левченко, считает профессор права, доктор юридических наук, экс-председатель Заксобрания Сергей Шишкин. - Будучи опытным политиком федерального уровня, он понимает цену мирного сосуществования с разными группами давления, понимает, что Иркутская область «соткана» из противоречий и федерально интегрированных комплексов. Тем более что регион находится в изрядной турбулентности. Многие международные санкции напрямую коснулись некоторых бенефициаров бизнеса, расположенных в регионе, - рассуждает собеседник агентства. Крупные политические кампании, прошедшие за эти годы на территории Приангарья, были без ярких эксцессов: федеральную повестку дня мы негативом не перегружаем. Это связано с тем, что соблюдается, хотя и хрупкий, но баланс интересов разных политических сил. - Поскольку губернатор не относится к представителю правящей партии, да еще и совмещает должность главы региона и первого секретаря обкома КПРФ, то это в известной степени ведет к какой-то избыточной политизации его позиций. Тем не менее, он умеет как-то не пережимать, не злоупотреблять административными ресурсами и не перегибать палку, - говорит эксперт. Профессор убежден, что некоторым процессам можно было бы придать большую динамику. К примеру, не помешало бы активней работать Фонду капремонта, Корпорации развития Иркутской области. - Модель управления, при которой должность губернатора и пост председателя правительства разделены, делает несколько длинным маршрут принятия решений до их реализации. Я бы в этой связи выделил федеральную программу по расселению аварийного и ветхого жилья. Мы ее должны с достоинством, наконец, завершить. Я имею в виду и тему, связанную с совершенствованием аэропортового хозяйства. Это не только международный аэропорт Иркутска, но и малые аэропорты в других городах. Здесь нужно усиление, - убежден Сергей Шишкин. Есть рабочие отношения, но с разнонаправленными векторами действия по линии губернатор – правоохранительные органы. Здесь, отмечает эксперт, "хотелось бы большей гармонии, поскольку оценки некоторых процессов не всегда совпадают". Как пример - лесной комплекс, сфера имущественных отношений. Компетенция «разведена», но все-таки "губернатору пока не удалось агригировать некоторые процессы в правоохранительной сфере", считает профессор права. - Говорят, что нам удалось неплохо наладить товарооборот с Китаем, наладить отношения с арендаторами лесных угодий. Возможно. Мне кажется, мы идем хорошими темпами в части развития экономики, - добавил доктор юридических наук. Среди положительных моментов он отметил завершение конфликта между уровнем губернаторской власти и мэрским корпусом: "каждый год привносит дополнительную гармонию в эти отношения". - Этому способствует хорошее состояние бюджета. У нас профицит бюджета, в этом колоссальная заслуга нефтяной промышленности и налоговой службы. В целом территория достаточно подконтрольная, никаких чрезвычайных ситуаций крупного масштаба не происходит, что выгодно нас отличает от других регионов, - считает Сергей Шишкин. С другими мнениями по теме трехлетних итогов работы Сергея Левченко можно ознакомиться по ссылкам ниже: Сергей Шмидт Юрий Пронин Галина Солонина Владислав Шиндяев ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

сергей левченко

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