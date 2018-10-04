Без серьезных прорывов и падений: Владислав Шиндяев - об итогах трехлетнего губернаторства Сергея Левченко

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает серию публикаций, посвященных итогам трехлетней работы Сергея Левченко на посту губернатора Иркутской области. Специалист по связям с общественностью, политконсультант Владислав Шиндяев отмечает, что это были три серьезных, достаточно непростых политических сезона.

Губернатор не совершил никаких серьезных политических просчетов, хотя ситуация в регионе была не из простых.

Тем не менее, Сергею Левченко удается обходить острые углы. Что же касается непосредственно развития Иркутской области, то управление регионом происходит по инерционному сценарию, где нет каких-то колоссальных и интересных прорывов и провалов.

- С одной стороны губернатор умеет держать удар и ведет политику в непростой обстановке, с другой – нет консолидации элит. Нет консолидации политических сил для решения каких-то конкретных вопросов, - считает собеседник агентства.

По его словам, в регионе отсутствуют яркие и интересные проекты, практически нет инвестиций в Иркутскую область.

- Отдельно нужно отметить, что Сергей Левченко провел огромное количество переговоров как со странами ближнего, так и дальнего зарубежья, принял участие во множестве форумов. Но к чему это привело, был ли от этого эффект для Иркутской области – вряд ли кто-то может сказать, - считает эксперт.

Для региона, обращает он внимание, социальные вопросы по-прежнему являются актуальными.

С другими мнениями по теме трехлетних итогов работы Сергея Левченко можно ознакомиться по ссылкам ниже:

Сергей Шмидт

Юрий Пронин

Галина Солонина

Сергей Шишкин