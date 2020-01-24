Бывший губернатор Сергей Левченко дважды в месяц проводит личные приемы жителей

Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко ведёт регулярный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ. Так, в прошедший вторник 21 января на прием к Сергею Левченко пришли жители региона с самыми разными вопросами – по защите их прав и судебным тяжбам, проблемам в сфере предпринимательства и другим. – Иногда людям нужен совет, чаще важно просто быть выслушанными и услышанными, но важнее всего – результат. Будем решать обозначенные проблемы, – написал о прошедшем приёме на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Левченко. КООРДИНАТЫ: Приём ведётся в первый и последний вторник месяца по предварительной записи. Записаться на приём к Сергею Левченко можно по адресу: Иркутск, ул. Российская, д. 20, кабинет 1. Тел. 8 (3952) 34-17-92, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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