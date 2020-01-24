|Политика
|26.01.2020
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Бывший губернатор Сергей Левченко дважды в месяц проводит личные приемы жителей
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Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко ведёт регулярный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ.
Так, в прошедший вторник 21 января на прием к Сергею Левченко пришли жители региона с самыми разными вопросами – по защите их прав и судебным тяжбам, проблемам в сфере предпринимательства и другим.
– Иногда людям нужен совет, чаще важно просто быть выслушанными и услышанными, но важнее всего – результат. Будем решать обозначенные проблемы, – написал о прошедшем приёме на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Левченко.
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