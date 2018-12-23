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24.12.2018

Благодарности Заксобрания получили председатели регионального парламента разных лет

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Благодарности Законодательного собрания Иркутской области получили председатели регионального парламента разных лет. Награды 24 декабря в рамках заседания Совета ЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Приангарья вручил нынешний спикер парламента Сергей Сокол.

Благодарности получили Иван Зелент, Виктор Боровский, Геннадий Истомин, Виктор Круглов и Сергей Брилка. Напомним, последний руководил Заксобранием с мая 2015 года по сентябрь 2018 года. Сейчас Сергей Брилка представляет Иркутскую область в Совете Федерации. По его словам, на федеральном уровне о парламенте Прианграья «идет хорошая молва». Регион часто выступает с законодательными инициативами, предлагает решения различных проблем.

Сергей Сокол поблагодарил всех за работу и отметил, что в 2019 году в регионе будет отмечаться 25-летие парламентаризма.

– Эти благодарности – не то, чем мы можем полностью выразить благодарность вам за то, что вы сделали для региона. Мы будем очень рады, если вы будете помогать нам в решении общих проблем, – добавил спикер Заксобрания, обратившись к экс-председателям.

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