Боханский суд рассмотрит уголовное дело по факту фальсификации итогов выборов в Тихоновке

Боханский район, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханский районный суд направлено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования на выборах главы муниципального образования «Тихоновка» Боханского района, прошедших 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

– По версии следствия, 9 сентября 2018 года обвиняемые умышленно, с целью фальсификации итогов голосования, в помещении избирательного участка №221 сфальсифицировали подписи нескольких граждан в списке избирателей, заполнили бюллетени от их имени и опустили в урну для голосования. Кроме этого, осуществили выезды для проведения голосования вне помещения по территории села Тихоновка и деревни Чилим Боханского района, в ходе которых подделали подписи еще ряда избирателей, – поясняют в СК.

Санкция статьи 142.1 УК РФ – фальсификация итогов голосования – предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо в виде лишения свободы на тот же срок.

Напомним, по итогам этих выборов победу одержала Людмила Иванова от «Единой России», на два голоса от нее отстал самовыдвиженец Игорь Ступин. Он же и обратился в суд, заподозрив избирательную комиссию в фальсификации голосов.

Позднее прокуратура установила, что итоги выборов 9 сентября 2018 года подделывали члены участковой избирательной комиссии №221.

В связи с этим региональный СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя и члена участковой избирательной комиссии по факту фальсификации итогов выборов главы муниципального образования «Тихоновка». В настоящее время решением ТИК выборы в поселении признаны недействительными.