Более 1500 заявок подано на участие в учебном модуле Высшей партийной школы «Единой России» «Политический лидер»

Москва, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За 10 дней с момента старта Высшей партийной школы «Единой России» и первого учебного модуля «Политический лидер» из регионов подано более 1500 заявок на участие.

По информации пресс-службы реготделения партии, всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение. Об этом заявила первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.

«Количество заявок говорит о большом интересе к проекту. Мы видим, что проект действительно востребован, люди хотят учиться и повышать свою квалификацию. Причем заявки подают не только партийцы и сторонники, но и эксперты, активисты и координаторы наших партийных проектов, дискуссионных площадок. Этот учебный модуль ориентирован на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы», – рассказала Баталина, отметив, что во время проведения предсъездовских дискуссий из регионов поступало множество запросов на совершенствование обучающих программ.

«Участники учебного модуля смогут не только пройти обучение, но и по итогам войти в кадровый резерв «Единой России». Сейчас формируется положение о резерве. Партия заинтересована в сильной команде как на федеральном уровне, так и в регионах», – подчеркнула Баталина.

В свою очередь, научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина рассказала, что задача образовательного модуля состоит в том, чтобы существенно обогатить знания участников о политическом лидерстве. «Это позволит значительно повысить эффективность политического участия, раскрыть потенциал слушателей, найти новых лидеров, помочь их личностному развитию и политическому продвижению. В этом – ключевая миссия и Высшей партийной школы в целом, и данного модуля в частности», – подчеркнула она.

Напомним, «Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Регистрация участников стартовала 7 декабря и продлится до 28 декабря 2018 года. Участниками проекта могут стать люди в возрасте от 20 до 50 лет: члены, сторонники партии, члены фракций партии в Законодательных собраниях и представительных органах муниципальных образований, активные граждане, участвующие в реализации федеральных и региональных партийных проектов, и другие. Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте .

Всего в Высшей партийной школе будет четыре учебных модуля: «Политический лидер», «Партийный организатор», «Политический менеджер» и четвертый – для повышения квалификации работников партийного аппарата.