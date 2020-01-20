Более 50 жителей Куйтунского района обратились за помощью к депутату ЗС Ларисе Егоровой

Куйтунский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова провела приём граждан в Куйтунском района. С просьбами о помощи к парламентарию обратилось пятьдесят человек, сообщает пресс-служба ЗС.

– Вопросы разные, но их решения ждут десятки и сотни людей. Один из них – цены на воду. Сегодня, к примеру, в Иркутске кубометр холодной воды стоит около 15 рублей, а в Куйтунском районе жители платят в пять-шесть раз больше. При этом потребление воды на селе выше, а доходы ниже, чем в городе. Этот вопрос нужно решать в числе первоочередных, – отметила Лариса Егорова.

Также на приеме жители территории обозначили необходимость устройства подъездов к федеральной трассе для передвижения сельскохозяйственной техники. Были подняты вопросы совершенствования системы оказания медицинской помощи в районе.

– Все письма, обращения, просьбы взяла в работу, буду помогать в их решении, – сказала Лариса Егорова.

Парламентарий также провела встречу с мэром района Алексеем Мари, по итогам которой отметила необходимость активного взаимодействия депутатов разных уровней в решении проблем территории.