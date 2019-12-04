Более двух тысяч жителей Приангарья обратились в приемные «Единой России» за прошедшую неделю

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги недели приемов граждан, приуроченной к 18-летию партии, подвела Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В течение недели за консультацией или помощью в «Единую Россию» обратились 2067 жителей Иркутской области, сообщает пресс-служба реготделения.

Приём вели секретари и исполнительные секретари отделений «Единой России», главы административных центров, представители органов муниципальных образований, депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представляющие фракцию «Единой России», а также депутаты Государственной Думы ФС РФ Сергей Тен, Александр Якубовский, Андрей Чернышёв и Алексей Красноштанов.

Жителей Приангарья интересовали вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, а также вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, в приемные партии обращались жители с личными просьбами или за юридической консультацией.

Так, многодетная мать, жительница села Подъеланка, обратилась на приёме к председателю думы Усть-Илимского района, члену местного политсовета партии «Единая Россия» Сергею Некрасову с просьбой о подключении её дома к центральному отоплению. Для этого необходимо было приобрести трубы. Для решения вопроса депутат связался с главой села Подъеланка, и оказал необходимую помощь в приобретении труб. Проблема заявительницы решена положительно.

В рамках недели приема граждан жители Приангарья часто обращались в общественные приемные «Единой России» с просьбой помочь им получить почетное звание Ветерана труда Иркутской области. Так, например, на прием к депутату Законодательного собрания Иркутской области, члену регионального политсовета партии Артёму Лобкову обратилась жительница Усть-Илимска. По словам заявительницы, её супруг весной 2019 года хотел оформить звание Ветерана труда Иркутской области, но в тот момент имеющаяся у него награда не была внесена в перечень документов, дающих право гражданину претендовать на это почетное звание, и в соцзащите мужчине отказали в присвоении почетного звания.

Депутат рассказал заявительнице о принятых в сентябре 2019 года поправках в закон «О Ветеранах труда Иркутской области» и объяснил, что в настоящее время имеющаяся у мужчины награда даёт ему право на присвоение звания Ветерана труда Иркутской области. Мужчина подал документы в Управление социальной защиты населения по Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, и уже в пятницу его документы направили в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

– Мы отслеживаем те обращения, которые поступают к нам в общественные приёмные партии, и на их основании вносим соответствующие изменения в областное законодательство. Сейчас на основании мы готовим дополнительные изменения в закон «О Ветеранах труда Иркутской области» с перечнем тех наград, которые раньше в него не вошли. Таким образом региональное законодательство изменяется в соответствии с интересами жителей Приангарья, – сказал Артём Лобков.

Председатель областного парламента, секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол подвел итоги прошедшей недели приема граждан.

– В приёмные «Единой России» ежедневно обращаются жители Приангарья с наиболее острыми для них проблемами и личными просьбами. Мы всегда прислушиваемся к тому, что они говорят. Нам необходимо знать трудности, с которыми сталкиваются жители региона, чтобы действительно им помочь. Иногда проблема одного человека на самом деле оказывается проблемой многих. По сути законы Иркутской области основываются на просьбах и обращениях жителей. Сейчас мы усиленно работаем с областным бюджетом, в котором стараемся максимально учесть потребности жителей всех территорий региона, – заключил Сергей Сокол.