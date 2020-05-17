Более полумиллиона человек зарегистрировались для участия в праймериз «Единой России»

Москва, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Завершается прием заявок от кандидатов на участие в праймериз «Единой России». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн совещания с регионами. Он подчеркнул, что партия даже в сложившейся ситуации не отказалась от предварительного голосования.

Как сообщает пресс-служба партии, на сегодня 5720 кандидатов решили участвовать в праймериз «Единой России». Средний конкурс – около пяти человек на место, что превышает показатели прошлых лет. Каждый третий кандидат – моложе 35 лет. Почти половина претендентов – беспартийные. Меньше четверти участников – действующие депутаты. Больше половины участников – новые лица.

В Приангарье в единый день голосования пройдут 70 избирательных кампаний – выборы мэров и депутатов городских округов и муниципальных районов, глав и депутатов городских и сельских поселений. В общей сложности будет замещено 329 мандатов.

– Электронное голосование применяется на основных выборах в Законодательные собрания регионов, думы административных центров и довыборах депутатов Государственной Думы. В Иркутской области в этом году пройдут только выборы органов местного самоуправления. В связи с пандемией коронавируса и налагаемыми ограничениями на массовые мероприятия, предварительное голосование в Иркутской области проходит по закрытой модели – в форме заочного голосования членов партии, – рассказал первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета ИРО партии Дмитрий Мясников.

Сэкономленные на подготовке к выборам и массовым мероприятиям средства пошли на борьбу с пандемией коронавируса – партия оказывает помощь российским медикам и больницам. Волонтерский центр по оказанию помощи жителям в Иркутской области действует под руководством секретаря ИРО партии, депутата Государственной Думы Сергея Сокола.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Таким образом определяются кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.