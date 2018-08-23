Больше 300 депутатов местных дум в Иркутской области – под угрозой лишения мандата

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 334 депутата местных дум попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Такие данные обнародовала прокуратура Иркутской области, сообщает пресс-служба регправительства.

Речь идёт о непредоставлении или предоставлении на в полном объёме сведений о доходах и расходах. Согласно федеральному и областному законодательству, с 2017 года депутаты и руководители муниципалитетов обязаны предоставлять в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений губернатора и правительства Иркутской области данные о доходах, расходах, банковских счетах, имуществе, обязательствах имущественного характера, участии в деятельности организаций.

В составе Иркутской области находится более 450 муниципальных образований. По итогам декларационной компании 2018 года в управление поступило более 11 тысяч справок о доходах и расходах депутатов и руководителей муниципалитетов, членов их семей.

Также зарегистрировано 51 заявление о невозможности предоставить сведения из-за отказа супругов сообщать такие сведения, либо из-за раздельного проживания с ними. Уважительными были признаны всего девять таких обращений.

Для проверки информации, содержащейся в справках, направляются запросы в налоговые органы, кредитные организации, банки, различные регистрирующие органы.

– Установлено, что чаще всего мэры, главы администраций и депутаты не сообщают о принадлежащих им объектах недвижимости, получении доходов по некоторым видам счетов, выявлены случаи несоответствия сведений с ранее предоставленными данными, – рассказали в правительстве Иркутской области.

Факты, выявленные по результатам проверок, могут стать основанием для обращения губернатора Иркутской области в представительный орган местного самоуправления или в суд с требованием об освобождении нарушителя от замещаемой должности в связи с утратой доверия.

Напомним, самым громким случаем в этой связи стало лишение мандата депутата думы Иркутска Сергея Юдина.