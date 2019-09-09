Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство мандатов на муниципальных выборах в Иркутской области взяли представители «Единой России». Об этом гласит статистика Избирательной комиссии региона.

На выборах мэров и глав (30 кампаний) избраны 14 представителей от «Единой России», шесть – от КПРФ, два – от ЛДПР, один – от «Гражданской платформы» и семь самовыдвиженцев.

На кампаниях в муниципальные думы (замещались 452 мандата) от «Единой России» победили 208 кандидатов, 62 – от КПРФ, 32 – от «Справедливой России», 20 – от ЛДПР, семь – от «Гражданской платформы», по одному от Казачьей партии РФ и КПСС, а также 120 самовыдвиженцев.

Еще один мандат может получить либо кандидат от КПРФ, либо самовыдвиженец после жеребьевки на выборах в думу Братска.