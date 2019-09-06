|Политика
|08.09.2019
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Братчане поддержали на выборах мэра Сергея Серебренникова
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Братск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчане переизбрали на пост мэра Братска Сергея Серебренникова, который шёл самовыдвиженцем. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Действующий мэр Братска, по предварительным данным, набрал 54,90% голосов. На втором месте – олимпийски чемпион, бобслеист Александр Зубков от «Справедливой России». За него проголосовали 13,73%. Депутата Заксобрания Иркутской области Светлану Петрук от КПРФ поддержали 11,76%.
Остальные кандидаты набрали от 0 до 9,80%.
Напомним, свой пост сохраняют также действующий мэр Катангского района Сергей Чонский, глава Саянска Олег Боровский, а также мэр Шелеховского района Максим Модин.
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