Братчане поддержали на выборах мэра Сергея Серебренникова

Байкальск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На восстановление и подготовку к отопительному сезону Байкальска, который серьезно пострадал во время второй волны паводка, необходимо более 750 миллионов рублей. Областные парламентарии готовят корректировку областного бюджета уже в сентябре, чтобы город смог подготовиться к зиме.