Братские единороссы присоединились к проекту «Школа реальных дел»

Братск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 20 ноября, в конференц-зале Братского государственного университета состоялось официальное открытие проекта лицея №1 и БРГУ «Школа реальных дел». Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Участников поздравить приехали врио ректора университета Илья Ситов, директор лицея №1 Игорь Олекминский и исполнительный секретарь Братского местного отделения партии «Единая Россия» Тамара Захарова.

Конкурс проводится шестой раз. Более 40 различных проектов реализовано за прошедшее время. Учащиеся и студенты ранее решали производственные задачи, снимали видеоролики, изготавливали модели, участвовали в социальных проектах, разрабатывали проектно-сметную документацию и приложения.

В этом году в конкурсе могут принять участие все не только лицеисты и студенты БРГУ, а также все школьники города, изъявившие желание. Для всех собравшихся в зале были представлены инженерные и социальные проекты от партнеров ПАО «РУСАЛ Братск», ООО «Транснефть-Восток», Братской ГЭС и другие.

Представили проект парковой набережной «Предложения по благоустройству участка вдоль улицы Набережной от стадиона «Труд» до гостиницы «Люкс» в жилом районе Падун». Данный проект стал победителем конкурса «Если бы я был мэром Братска» весной 2019 года, который проводился местным отделением «Единой России».

На открытии были закреплены кураторы за всеми предложенными проектами. Подведение итогов конкурса «Школа реальных дел» состоится в апреле 2020 года. За лучшие проекты у участников есть шанс выиграть денежный приз от партнеров конкурса.