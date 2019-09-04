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Политика
05.09.2019

Братским природоохранным прокурором приказом Юрия Чайки стал Владимир Мартюшов

Братск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность Братского межрайонного природоохранного прокурора назначен Владимир Мартюшов. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Владимир Мартюшов служит в органах прокуратуры более 19 лет. Его карьера началась с должности следователя, проявив себя как квалифицированный сотрудник, он был назначен старшим следователем, а затем заместителем прокурора Падунского района Братска. С 2013 года занимал должность заместителя Братского межрайонного природоохранного прокурора.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся. По итогам работы за 2017 год признан лучшим заместителем прокурора по общему надзору прокуратуры Иркутской области.

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