Иркутский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре новых участковых избирательных комиссии сформировали в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Две комиссии появились в Маркова, по одной в Смоленском и Ушаковском муниципальных образованиях. Также назначены председатели УИКов.

– Комиссия № 1928 в Маркова сформирована из 12 человек, в комиссии № 1927 и №1929 (в Смоленском) вошли по девять членов, комиссия в Ушаковском МО состоит из пяти человек. По пять членов в каждой комиссии выдвинуты региональными или местными отделениями политических партий: Гражданская платформа, Единая Россия, ЛДПР, Партия пенсионеров за социальную справедливость, Справедливая Россия, – сообщили в пресс-службе.

Назначенные территориальным избиркомом председатели Анна Маханова, Светлана Рудяева, Елена Григорьева и Ольга Рошко провели оргзаседания по избранию заместителей и секретарей комиссий.

Напомним, 8 сентября в единый день голосования в Иркутской области пройдут 65 муниципальных кампаний. Жители Иркутского района выберут депутатов в районную думу и главу Сосновоборского муниципального образования.