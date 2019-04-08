Четвертый действующий депутат думы Иркутска подал документы на участие в предварительном голосовании

Иркутск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Четвертым действующим депутатом думы Иркутска, подавшим документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», стал Евгений Савченко.

По словам депутата, для него результаты праймериз и выборов являются показателем эффективности его депутатской деятельности, и он планирует продолжить начатую работу, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

– Выдвигая кандидатуру на свой первый срок депутата городской думы, я, скажем так, просил у избирателей некий «аванс», просил поверить в меня, что я буду хорошим депутатом и буду ответственно работать с теми задачами, которые они мне поставили. Сегодня я иду на предварительное голосование, чтобы понять, насколько качественно я работал, насколько люди готовы за меня голосовать, исходя из моей депутатской деятельности за прошедшие пять лет. Надеюсь, что я оправдал ожидания избирателей. У меня большие планы работы со своими избирателями еще на один срок, – рассказал Евгений Савченко.

Напомним, прием документов для участия в предварительном голосовании заканчивается 30 апреля. Процедура предварительного голосования пройдет 26 мая в 25 территориях Иркутской области, где 8 сентября пройдут выборы в местные органы власти. Результаты предварительного голосования будут подведены не позднее 28 мая 2019 года.