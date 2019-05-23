Член «Единой России» Яков Миндрулёв три года борется с пожарами в Иркутском районе

Иркутский район, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Член «Единой России» Яков Миндрулёв организовал добровольную пожарную дружину и при поддержке местных жителей спасает от пожаров природу Иркутского района.

Как отмечают в пресс-службе реготделения партии, в Иркутском районе уже три года активно борется с пожарами добровольная пожарная дружина, организованная по личной инициативе члена партии «Единая Россия», председателя регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт» Якова Миндрулёва и его знакомых. Только за первую половину мая 2019 года партиец в рядах добровольных дружинников трижды участвовал в спасении леса и населенных пунктов от огня.

Так, например, 7 мая тушили пожар неподалеку от Карлукского муниципального образования, а 11 мая удалось локализовать и нейтрализовать источник возгорания вблизи садоводческого некоммерческого товарищества «Экспериментальный». Третий эпизод спасения лесного массива от огня произошел на следующий день после второго – 12 мая дружина вновь тушила пожар, на этот раз в непосредственной близости от села Хомутово.

По словам партийца, мысль организовать собственную пожарную дружину пришла к нему чуть больше трех лет назад, когда он впервые участвовал в тушении пожара. Тогда он осознал, что спасает от гибели не только жизни людей, но и окружающую населенные пункты, природу.

– Мы спасаем от огня не только растения, произрастающие в лесах, но еще и животных, которые там обитают. Например, однажды мы спасли крольчат, которые спали в траве. Каждый раз, когда тушишь пожар, видишь, как погибает природа, редеет лесной массив. А ведь гибнут не только сухие деревья, но и живые молодые побеги, – рассказал председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».

Пожарная дружина Якова Миндрулёва самостоятельно приобрела все необходимое для тушения пожаров оборудование и экипировку. Добровольцы прошли обучение, зарегистрировали дружину в МЧС, застраховались от несчастных случаев и привились от клещевого энцефалита, получили в зону своей ответственности небольшую территорию в Иркутском районе.

Своей доброй традицией добровольная пожарная дружина партийца «Единой России» называет высадку молодых саженцев лесных культур на пепелище, оставшемся от потушенных пожаров. Как правило, жители муниципалитетов принимают активное участие в организованном дружинниками озеленении участков, пострадавших от огня.

– В ближайшее время в СНТ «Экспериментальный» мы собираемся нашей дружиной совместно с местными жителями начать высадку саженцев лесных культур на месте потушенного пожара, – поделился планами партиец.

Кроме непосредственно тушения пожара и восстановления лесополосы, добровольцы пожарной дружины партийца «Единой России» постоянно проводят противопожарные профилактические мероприятия – на вверенном им участке Иркутского района прокладывают минеральные полосы для предотвращения пожароопасной ситуации.