Члены «Единой России» в Балаганском районе проводят акцию «Художественную литературу – школьной библиотеке»

Балаганский район, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Балаганском районе Иркутской области в рамках реализации всероссийского партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» и «Новая школа» с 19 августа по 10 сентября проходит акция «Художественную литературу – школьной библиотеке».

Организатором акции выступает Балаганское местное отделение «Единой России», сообщает пресс-служба реготделения партии. Партийцы приглашают жителей района принять участие в акции, чтобы пополнить библиотеки школ художественной литературой.

На сегодняшний день для восьми школ района партийцы вместе с жителями собрали более 400 книг. Приносить невостребованную художественную литературу из дома или специально приобретенные книги жители района начали в первый же день акции.

По итогам акции в равной мере между всеми школьными библиотеками района будут распределены укомплектованные наборы книг. Среди них будут энциклопедии, детские сказки, сборники повестей и стихотворений, романы и другие издания.

Исполнительный секретарь Балаганского местного отделения «Единой России» Ольга Кузина отметила, что акция «Художественную литературу – школьной библиотеке» в районе проводится впервые, но уже успела привлечь внимание школьных администраций и родителей учеников.

– В районе школы заинтересованы в этой акции, так как это хорошая возможность пополнить библиотеки недостающей литературой. Подобные акции «Единой России» могут постепенно решить эту проблему, – считает Ольга Кузина.

Напомним, партия «Единая Россия» в Иркутской области реализует ряд проектов, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей, а также на развитие образования в регионе. В рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Новая школа» ежегодно проводится акция «Собери ребенка в школу», цель которой – совместное оказание помощи многодетным, малоимущим семьям и детям-сиротам подготовиться к началу учебного года.