Иркутская область, 1.06.19 (ИА "Телеинформ"), - Члены и сторонники партии «Единая Россия» в Приангарье приняли участие в семинаре «Послужим России вместе».

Участники семинара отметили, что Иркутская областная общественная организация «Совет солдатских матерей» имеет свою историю, богатый опыт, добрые традиции, сообщает пресс-служба партии.

Вместе с партийцами в семинаре приняли участие общественная организация «Совет солдатских матерей Прибайкалья», женсоветы воинских частей и подразделений Иркутского территориального гарнизона, управление Росгвардии и военный комиссариат Иркутской области.

На мероприятии с речью выступил член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров. Он подчеркнул значимость «Совета солдатских матерей Прибайкалья», их вклад в повышение престижа российской армии.

– Мы давно и очень плодотворно работаем с общественной организацией «Совет солдатских матерей Прибайкалья». Тамара Антоновна – бессменный член общественного совета при Законодательном собрании, лидер этой организации. Должен сказать, молодые люди сегодня стремятся пройти военную службу, так как престиж армии растет. Я думаю, от того, что эта служба в регионе стала престижнее – это, конечно, во многом заслуга общественной организации «Совет солдатских матерей Прибайкалья», – сказал Кузьма Алдаров.

Он поблагодарил членов общественной организации за их вклад в патриотическое воспитание молодежи.

– Поскольку вы от души занимаетесь тем, чтобы молодые люди быстрее адаптировались к условиям военной службы, чтобы не было не уставных отношений. Ваша работа сегодня важна. Мы будем готовы вас всегда поддержать. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию, за патриотическое воспитание молодежи, – заключил вице-спикер.

Председатель «Совета солдатских матерей Прибайкалья» Тамара Бабкина поблагодарила участников семинара за высокую оценку работы совета и презентовала участникам мероприятия методические рекомендации по подготовке молодых людей к службе в армии.

В рамках семинара с докладами выступили представители командования воинский частей и подразделений Иркутского территориального гарнизона, управления Росгвардии по Иркутской области, военного комиссариата Иркутской области. По итогам выступлений, а также с учетом предложений, поступивших от участников семинара и положительного опыта работы военных, были выработаны рекомендации по проведению военно-патриотических мероприятий, которые в дальнейшем будут использованы участниками семинара.