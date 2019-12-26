День секретаря первичных отделений «Единой России» провели в Братске

Братск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - День секретаря первичных отделений «Единой России» провело Братское городское отделение партии. В рамках встречи исполнительный секретарь горотделения ЕР Тамара Захарова с секретарями «первичек» обсудили итоги работы партийных ячеек в 2019 году.

– Год был сложным, так как проходили выборы мэра и депутатов думы города Братска. Из 25 депутатов думы фракция «Единая Россия» насчитывает 15 депутатов. Мэром города был выбран секретарь городского отделения партии Сергей Серебренников, – напомнила однопартийцам Тамара Захарова.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, на встрече партийцы обсудили также планы работы отделения в 2020 году.

– В Иркутской области в следующем году будут проходить выборы губернатора Иркутской области. Перед нами стоят большие задачи по активизации работы членов и сторонников партии, а также вовлечение в ряды «Единой России» новых членов, - подчеркнула Тамара Захарова, напомнив, что основной задачей, поставленной региональным отделением партии, является усиление работы именно первичных отделений.

Кроме того, Тамара Захарова рассказала о масштабных мероприятиях, запланированных на 2020 год.

– В наступающем году будет проходить пятый женский форум «Женщины северных территорий», который проходит под эгидой партии. С января планируются обсуждения работ по партийному проекту «Городская среда». В новом году усилим работу по партийному проекту «Народный контроль», – сообщила однопартийцам Тамара Захарова.

Завершилось мероприятие поздравлением секретарей первичных отделений от Деда Мороза и Снегурочки. Секретари «первичек» каждого района выступили с поздравлением. Перед участниками встречи со своей культурной программой выступил коллектив Братского музыкального училища. Всего в мероприятии приняли участие секретари 53 «первичек» Братского городского отделения партии «Единая Россия».