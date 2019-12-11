Денис Кравченко: к середине 2020 года проектные офисы «Локомотивов роста» заработают во всех федеральных округах

Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году во всех федеральных округах страны начнут функционировать проектные офисы партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста». Об этом сообщил координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Денис Кравченко, пишет пресс-служба партии. До конца текущего года, по его словам, планируется открыть два проектных офиса – в Южном и Центральном федеральных округах, остальные должны начать функционировать к лету. – В этом году мы обкатывали новый подход, технологию по созданию окружного проектного офиса. Первый мы открыли в марте текущего года в Екатеринбурге (Уральский федеральный округ). По итогам полугодовой деятельности этого проектного офиса данная практика признана успешной. По согласованию с секретарем Генерального совета Партии Андреем Турчаком мы этот формат решили развивать и осенью открыли еще один офис – в Северо-Западном федеральном округе, – сообщил Кравченко. По его словам, в планах на текущий год значится открытие еще двух проектных офисов. – До конца года мы рассчитываем на запуск двух проектных офисов – в Южном и Центральном федеральных округах. В ЮФО офис возглавит Руслан Шарифов, в работе ему поможет Сергей Сидельников. В ЦФО организовывать деятельность проектного офиса будут Антон Жарков и Константин Вольф, – рассказал Кравченко. Координатор партпроекта подчеркнул, что во всех федеральных округах проектные офисы «Локомотивов роста» должны заработать уже в следующем году. – В первой половине 2020 года планируется открыть проектные офисы в оставшихся округах. Так, мы уверены в скором запуске проектного офиса в Дальневосточном федеральном округе. Мы рассчитываем, что это произойдет зимой. Также планируем открыть проектный офис в Северо-Кавказском федеральном округе. Аналогичная задача стоит по Приволжскому и Сибирскому федеральным округам, – поделился планами Кравченко, пояснив, что в Сибири проектный офис не успевает открыться в этом году по техническим причинам. Как рассказал координатор федерального партийного проекта «Локомотивы роста» по Иркутской области Николай Труфанов, главный вопрос, который поднимают на федеральном уровне – это создание в регионах условий для инвестиций. Технологические вызовы, существующие на данный момент, требуют внедрения новых инструментов поддержки и повышения эффективности производства. Для создания конкурентоспособной продукции в необходимы условия развитого частно-государственного партнерства, совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса с инновационной направленностью, диверсификация промышленных предприятий. – Наиболее прорывными проектами в Иркутской области сейчас являются серийное производство пассажирского самолета МС-21 авиастроительной корпорации «Иркут», проект по многокомпонентной переработке газа «Иркутской нефтяной компании», строительство нового теплоисточника на биотопливе в Усть-Куте «Транссибирской лесной компании». Что касается малого и среднего бизнеса – на данный момент в сфере инноваций задействовано 11-12 процентов предприятий, и наша задача сейчас выйти на 35 процентов, – рассказал Николай Труфанов. Партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитии государственно-частного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших и корпоративных практик для формирования инновационной среды. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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